Una donna è caduta in un tombino nel quartiere Maracanã di Rio de Janeiro, dopo che la copertura ha improvvisamente ceduto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui la copertura si è schiantata, facendola finire nel tunnel sottostante. La donna è stata soccorsa dai passanti e portata in ospedale. Nessuna informazione sulle sue condizioni è stata resa nota.

Una donna è caduta in un tombino nel quartiere Maracanã di Rio de Janeiro. Momenti di paura a Rio de Janeiro, dove una donna è precipitata all’interno di un tombino dopo che la copertura ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 31 maggio nel quartiere Maracanã, nella zona nord della città brasiliana, ma nelle ultime ore un filmato delle telecamere di sicurezza ha aggiunto nuovi elementi alla vicenda. Le immagini mostrano infatti due uomini mentre manomettono il tombino circa sei ore prima dell’incidente, alimentando il sospetto che la struttura fosse stata presa di mira durante un tentativo di furto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tombino cede sotto i suoi piedi, precipita nel tunnel: le telecamere svelano cosa era successo poche ore prima (VIDEO)

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