Tiziano Ferro ha rivelato di aver affrontato un problema di salute di cui non aveva parlato in passato, evitando di coinvolgere il pubblico con dettagli personali. Per anni, ha deciso di non condividere questa difficoltà, continuando a esibirsi anche nei momenti più difficili. La sua scelta di mantenere il silenzio sulla questione è stata condivisa solo ora con un messaggio pubblico.

Per anni Tiziano Ferro ha scelto di proteggere il suo pubblico dal peso di una sofferenza personale, continuando a salire sul palco anche nei momenti più complicati. Dietro gli stadi pieni, le canzoni cantate da migliaia di persone e un tour gigantesco, si nascondeva infatti una battaglia silenziosa che l’artista ha deciso di raccontare solo dopo. Un gesto che ha colpito molti fan: invece di usare il dolore per attirare attenzione o compassione, il cantante ha preferito andare avanti in silenzio, mettendo al primo posto il rispetto per il pubblico e per il suo lavoro. Nel corso del servizio de Le Iene, Ferro si è aperto anche sul tema della salute mentale, raccontando quanto sia importante chiedere aiuto e circondarsi delle persone giuste nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tiziano Ferro è un grande uomo: non ha detto di avere un problema di salute per non impietosire la gente, ce ne fossero come lui!

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Tiziano Ferro è un grande uomo: non ha detto di essere malato per non impietosire la gente

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Tiziano Ferro è un grande uomo: non ha detto di essere malato per non impietosire la gente, ce ne fossero come lui!Tiziano Ferro ha rivelato di aver sofferto di depressione e di aver nascosto questa condizione per molti anni.

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