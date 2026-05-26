Tiziano Ferro ha rivelato di aver sofferto di depressione e di aver nascosto questa condizione per molti anni. Ha spiegato di aver evitato di parlare pubblicamente della sua malattia per non suscitare pietà tra i fan. Durante questo periodo, ha comunque continuato a esibirsi dal vivo, mantenendo il suo impegno artistico anche nei momenti più difficili. La sua scelta di non divulgare subito la sua condizione ha evitato di attirare attenzione sulla sua sofferenza.

Per anni Tiziano Ferro ha scelto di proteggere il suo pubblico dal peso di una sofferenza personale, continuando a salire sul palco anche nei momenti più complicati. Dietro gli stadi pieni, le canzoni cantate da migliaia di persone e un tour gigantesco, si nascondeva infatti una battaglia silenziosa che l’artista ha deciso di raccontare solo dopo. Un gesto che ha colpito molti fan: invece di usare il dolore per attirare attenzione o compassione, il cantante ha preferito andare avanti in silenzio, mettendo al primo posto il rispetto per il pubblico e per il suo lavoro. Nel corso del servizio de Le Iene, Ferro si è aperto anche sul tema della salute mentale, raccontando quanto sia importante chiedere aiuto e circondarsi delle persone giuste nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tiziano Ferro è un grande uomo: non ha detto di essere malato per non impietosire la gente, ce ne fossero come lui!

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Tiziano Ferro - Sono un grande | Digster Italy

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