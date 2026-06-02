Terremoto in Calabria scossa di magnitudo 6.2 ad Amantea La Protezione Civile | niente danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea, a 250 chilometri di profondità. La Protezione Civile ha confermato che non sono stati segnalati danni. La scossa è stata avvertita in tutte le regioni del sud.

È stata avvertita in tutte le regioni del sud la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea ( Cosenza ) con epicentro a 250 chilometri di profondità. Le segnalazioni sono arrivate da Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato non son segnalati danni. Terremoto in Calabria. La sala operativa della Protezione civile regionale, ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. 🔗 Leggi su Open.online

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TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA

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