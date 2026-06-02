Terremoto in Calabria arrivano i risultati dei controlli su strade e viadotti | l’annuncio dell’Anas

Notizia in breve

Dopo la scossa di magnitudo 6.1 avvenuta nel Mar Tirreno al largo della Calabria, l’Anas ha comunicato che sono in corso controlli su strade e viadotti nella zona interessata. Le verifiche sono state avviate immediatamente e proseguono per valutare eventuali danni o criticità alle infrastrutture. Finora non sono stati resi noti eventuali risultati o problematiche riscontrate. Le autorità continuano a monitorare la situazione in attesa di ulteriori aggiornamenti.