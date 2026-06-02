Terremoto in Calabria arrivano i risultati dei controlli su strade e viadotti | l’annuncio dell’Anas

Da thesocialpost.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la scossa di magnitudo 6.1 avvenuta nel Mar Tirreno al largo della Calabria, l’Anas ha comunicato che sono in corso controlli su strade e viadotti nella zona interessata. Le verifiche sono state avviate immediatamente e proseguono per valutare eventuali danni o criticità alle infrastrutture. Finora non sono stati resi noti eventuali risultati o problematiche riscontrate. Le autorità continuano a monitorare la situazione in attesa di ulteriori aggiornamenti.

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Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che ha interessato questa notte il Mar Tirreno al largo della Calabria, proseguono le verifiche sulle infrastrutture del territorio. Le prime notizie diffuse nelle ore successive al sisma sono rassicuranti: non sono stati riscontrati danni alla rete stradale nazionale e la circolazione continua a svolgersi regolarmente. L’evento sismico, avvertito in gran parte del Sud Italia, aveva inevitabilmente fatto scattare i protocolli di monitoraggio e controllo da parte delle autorità competenti, con particolare attenzione alle infrastrutture considerate strategiche. Anas: nessuna criticità sulla rete viaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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