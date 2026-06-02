Terremoto in Calabria arrivano i risultati dei controlli su strade e viadotti | l’annuncio dell’Anas
Dopo la scossa di magnitudo 6.1 avvenuta nel Mar Tirreno al largo della Calabria, l’Anas ha comunicato che sono in corso controlli su strade e viadotti nella zona interessata. Le verifiche sono state avviate immediatamente e proseguono per valutare eventuali danni o criticità alle infrastrutture. Finora non sono stati resi noti eventuali risultati o problematiche riscontrate. Le autorità continuano a monitorare la situazione in attesa di ulteriori aggiornamenti.
Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che ha interessato questa notte il Mar Tirreno al largo della Calabria, proseguono le verifiche sulle infrastrutture del territorio. Le prime notizie diffuse nelle ore successive al sisma sono rassicuranti: non sono stati riscontrati danni alla rete stradale nazionale e la circolazione continua a svolgersi regolarmente. L’evento sismico, avvertito in gran parte del Sud Italia, aveva inevitabilmente fatto scattare i protocolli di monitoraggio e controllo da parte delle autorità competenti, con particolare attenzione alle infrastrutture considerate strategiche. Anas: nessuna criticità sulla rete viaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Terremoto.
Terremoto in Calabria: Attimi di panico e preparazione alla sicurezza
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Terremoto, controlli dell'Anas sulle principali arterie anche nel casertano
Dalle strade agli stadi, la polizia di Stato alza il livello dei controlli: 38 misure emesse a marzo a Reggio CalabriaA marzo, a Reggio Calabria, la polizia di Stato ha emesso 38 misure, rafforzando i controlli nelle strade e negli stadi.
Temi più discussi: Forte scossa di terremoto in Calabria, anche la Puglia ha tremato; Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria. La scossa avvertita fino a Palermo; La Calabria trema nella notte: forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avvertita in tutta la regione · LaC News24; Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria, scosse avvertite di notte anche a Palermo.
Notizia in aggiornamento Alle 00.12 il fenomeno sismico con epicentro ad Amantea,in provincia di Cosenza, è stato avvertito fino in Sicilia. Arrivano segnalazioni anche dalla Basilicata e dalla Campania Pochi minuti fa una scossa di terremoto di magnitudo sti facebook
Terremoto in Calabria, arrivano i risultati dei controlli su strade e viadotti: l’annuncio dell’AnasDopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che ha interessato questa notte il Mar Tirreno al largo della Calabria, proseguono le verifiche sulle ... thesocialpost.it
Calabria, forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazioneUna forte scossa di terremoto di magnitudo elevata, 6.2 della scala Richter, é stata registrata al largo della Calabria con segnalazioni anche alle regioni vicine. Un sisma estremamente intenso, tra i ... notizie.it