Terremoto di magnitudo 6,1 nel mare della Calabria | avvertito in tutto il sud Italia Nella notte

Da noinotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte si è verificato un terremoto di magnitudo 6,1 nel mare della Calabria. La scossa è stata avvertita in tutto il sud Italia, inclusa la Puglia. L’epicentro si trovava a 41 chilometri dalla costa della città silana, con una profondità di 250 chilometri. La terra ha tremato al largo della costa cosentina tirrenica, causando sensazioni di scuotimento in diverse regioni.

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La forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta Italia, Puglia compresa. Al largo della costa cosentina tirrenica il sisma di magnitudo 6,1 con epicentro a 41 chilometri dal capoluogo silano e ipocentro a 250 chilometri di profondità. Il terremoto è stato registrato alle 0,12. (immagine: tratta da emsc)     L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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