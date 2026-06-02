Terremoto di magnitudo 6,1 nel mare della Calabria | avvertito in tutto il sud Italia Nella notte

Nella notte si è verificato un terremoto di magnitudo 6,1 nel mare della Calabria. La scossa è stata avvertita in tutto il sud Italia, inclusa la Puglia. L’epicentro si trovava a 41 chilometri dalla costa della città silana, con una profondità di 250 chilometri. La terra ha tremato al largo della costa cosentina tirrenica, causando sensazioni di scuotimento in diverse regioni.

La forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta Italia, Puglia compresa. Al largo della costa cosentina tirrenica il sisma di magnitudo 6,1 con epicentro a 41 chilometri dal capoluogo silano e ipocentro a 250 chilometri di profondità. Il terremoto è stato registrato alle 0,12. (immagine: tratta da emsc) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Terremoto nel Mar lonio: Scossa di Magnitudo 5.1 avvertita in tutto il Sud Italia

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