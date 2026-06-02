Terremoto 6.2 in Calabria avvertito in tutto il Sud Italia da Palermo a Bari e Napoli Epicentro in mare nel Cosentino

Da ilmessaggero.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata a mezzanotte e 12 minuti del 2 giugno 2026, con epicentro in mare al largo della costa calabra nord-occidentale. L'evento è stato avvertito in tutto il Sud Italia, da Palermo a Bari e Napoli. L'INGV ha confermato la rilevazione, senza segnalare danni o feriti al momento. La zona interessata si trova nel Cosentino.

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Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dall'INGV a mezzanotte e dodici minuti del 2 giugno 2026, al largo della Costa Calabra nord-occidentale nella provincia di Cosenza. L'epicentro è stato localizzato a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, con un ipocentro particolarmente profondo di 250 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata nettamente percepita in tutta l'area tirrenica della Calabria, da Cosenza fino alle zone costiere, con segnalazioni di vibrazioni anche nei comuni dell'entroterra. Il terremoto è stato avvertito in gran parte del Sud Italia: segnalazioni da Palermo a Bari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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