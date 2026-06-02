Terni auditorium campus Briccialdi | Non è possibile avere più capienza? Il Comune avrà giornate a disposizione?

Notizia in breve

Nel centro multimediale di Terni, l’oratore ha chiesto se sia possibile aumentare la capienza dell’auditorium del campus Briccialdi o se il Comune abbia giornate libere per eventi. Ha inoltre spiegato di aver utilizzato il Teatro A del centro multimediale negli ultimi anni per ospitare eventi musicali di grande richiamo. La richiesta riguarda la possibilità di ampliare le capacità o di accedere a diverse giornate disponibili per l’organizzazione di eventi.