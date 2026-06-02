Terni auditorium campus Briccialdi | Non è possibile avere più capienza? Il Comune avrà giornate a disposizione?
Nel centro multimediale di Terni, l’oratore ha chiesto se sia possibile aumentare la capienza dell’auditorium del campus Briccialdi o se il Comune abbia giornate libere per eventi. Ha inoltre spiegato di aver utilizzato il Teatro A del centro multimediale negli ultimi anni per ospitare eventi musicali di grande richiamo. La richiesta riguarda la possibilità di ampliare le capacità o di accedere a diverse giornate disponibili per l’organizzazione di eventi.
"In questi anni, per poter ospitare eventi musicali di richiamo, mi sono inventato l'utilizzo del Teatro A del Centro Multimediale.Quasi dimenticato, quello spazio ha dimostrato, nonostante l'usura del tempo e le poche manutenzioni, tutta la sua importanza per la città, soprattutto in assenza del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Terni, il Conservatorio “Giulio Briccialdi” apre aprile con concerti internazionali e Open Day per le nuove iscrizioniA Terni, il Conservatorio “Giulio Briccialdi” inaugura aprile con una serie di concerti provenienti da diverse parti del mondo e un Open Day dedicato...
“L’enfant et les sortilèges”, al teatro Secci di Terni una giornata dedicata a Ravel con il conservatorio BriccialdiAl teatro Secci di Terni si è tenuta una giornata dedicata a Ravel, organizzata dal conservatorio Briccialdi, con l’interpretazione dell’opera...
Temi più discussi: L’auditorium, le aule insonorizzate e una caffetteria a forma di violino: ecco il nuovo Briccialdi; Auditorium 400 posti, biblioteca e bar a forma di violino: Campus musicale Briccialdi presto realtà -; Campus Briccialdi a piazzale Bosco. Approvato il progetto esecutivo. Investimento superiore ai 6 milioni di euro; Terni: Campus musicale Briccialdi, approvato il progetto esecutivo generale.
Terni, la nuova vita dell'ex Cmm: al Campus del Briccialdi auditorium, 38 aule e caffetteria a forma di violino. Ecco come sarà Articolo completo al link nel primo commento facebook
Auditorium 400 posti, biblioteca e bar a forma di violino: Campus musicale Briccialdi presto realtàApprovato il progetto esecutivo generale del Campus musicale Briccialdi: la trasformazione dell’ex Centro MultiMediale di Piazzale Antonio Bosco nella nuova sede del conservatorio e in un polo cultura ... umbria24.it
Campus Briccialdi al Cmm di Terni, sogno da 6 milioni al vaglio del ministero: il progettoRestituirebbe vita ad ampi spazi inutilizzati, valorizzerebbe atrii e e cortili oggi riservati alla vista di pochissimi, garantirebbe ottimizzazione dei rismparmi energetici, creazione di un ... umbria24.it