Terni auditorium campus Briccialdi | Non è possibile avere più capienza? Il Comune avrà giornate a disposizione?

Da ternitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro multimediale di Terni, l’oratore ha chiesto se sia possibile aumentare la capienza dell’auditorium del campus Briccialdi o se il Comune abbia giornate libere per eventi. Ha inoltre spiegato di aver utilizzato il Teatro A del centro multimediale negli ultimi anni per ospitare eventi musicali di grande richiamo. La richiesta riguarda la possibilità di ampliare le capacità o di accedere a diverse giornate disponibili per l’organizzazione di eventi.

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"In questi anni, per poter ospitare eventi musicali di richiamo, mi sono inventato l'utilizzo del Teatro A del Centro Multimediale.Quasi dimenticato, quello spazio ha dimostrato, nonostante l'usura del tempo e le poche manutenzioni, tutta la sua importanza per la città, soprattutto in assenza del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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