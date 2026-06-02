Tempesta d’amore trame tedesche | Erik riesce a distruggere Sophia?

Sophia Wagner è una dark lady temibile, e questo lo sanno ormai bene i tantissimi fans della soap tedesca Tempesta d’Amore, così come sanno che Erik Klee è un uomo dalle mille risorse. Proprio lui sarà protagonista di un piano che rischierà di fare capitombolare la Wagner. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe, presto in onda su Rete 4? Scopriamolo insieme. Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: il doppio gioco di Erik. Nel corso delle prossime puntate della soap tedesca assisteremo a una sorprendente mossa di Erik Klee, che improvvisamente deciderà di allearsi con Sophia nella “guerra” contro i Saalfeld. L’uomo – spinto dalle continue provocazioni di Christoph (che non perderà occasione per mortificare l’ex rivale in amore) – deciderà di accettare l’incarico proposto dalla dark lady. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Tempesta D'Amore: La Misteriosa Morte Di Michael!

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