Sophia Wagner si è dimostrata – fin dal suo arrivo – un temibile avversario, spingendo tutti a stare sempre in guardia. Ma il piano che la dark lady si appresta a portare a termine nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore supererà anche la più fervida immaginazione. La donna cercherà di portare dalla sua parte Erik, spingendolo a tradire i Saalfeld. Ci riuscirà? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe, presto in onda su Rete 4. Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Saalfeld- Schwarzbach, alleanza in crisi. La relazione tra Christoph e Alexandra sembra essere arrivata al capolinea, e anche i rapporti tra l’albergatore e Markus non sono affatto idilliaci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, trame tedesche: Erik pronto a tradire i Saalfeld (e allearsi con Sophia)?

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Tempesta D'Amore: La Misteriosa Morte Di Michael!

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