Si è concluso al Centro Teatro Universitario di Ferrara il ‘Laboratorio di Teatro Integrato dell’Emozione’, un percorso che ha combinato arte, salute mentale e formazione accademica.

Si è concluso al Centro Teatro Universitario dell’Università di Ferrara il ’Laboratorio di Teatro Integrato dell’Emozione’, l’innovativo percorso che ha unito arte, salute mentale e formazione accademica. La giornata conclusiva ha visto andare in scena la rappresentazione ’La divina malattia’, regia di Dario D’Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico. L’evento si è tenuto in occasione del 48esimo anniversario dell’approvazione della legge di riforma psichiatrica 1801978, la cosiddetta Legge Basaglia. Lo spettacolo ha rappresentato l’esito di un percorso intenso e condiviso, concepito come esperienza formativa, terapeutica e artistica, sviluppato all’interno della collaborazione tra l’Università di Ferrara, l’Associazione Teatro Patologico e la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro dell’Emozione, ecco il laboratorio Unife

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Teatro Burlesque arriva “Oltre Le Note”: musica, teatro e immagini in un’esperienza immersiva tra emozione e narrazioneIl 29 maggio 2026 alle 20:30, al Teatro Burlesque di Caivano, si terrà “Oltre Le Note”.

Leggi anche: Il cantautore sta per iniziare un tour e non potrebbe essere più felice. Ecco cosa ha detto dell'emozione nel vedere i palasport pieni alla sua età

Temi più discussi: Teatro dell’Emozione, ecco il laboratorio Unife; Torna il teatro Vernacolare. Ecco il Festival del Bosco; Da Claudio Casisa a Sergio Friscia: ecco il cartellone della nuova stagione del Teatro Apparte; Edoardo Leo, ecco Ti racconto una storia: il 7 maggio 2027 al Palazzo dello Sport di Roma.

Il Teatro Patologico a Ferrara: al via il Laboratorio Integrato dell'Emozione che unisce studenti e persone con disabilità psichicaUn laboratorio teatrale dove studenti universitari e persone con disabilità psichica condividono lo stesso spazio creativo, trasformando il teatro in uno strumento di relazione, formazione e ... ilmessaggero.it

Teatro, ecco la nuova stagione. La prosa torna a riaccendere i palcoscenici dell’AmiataRiparte martedì 27 la nuova stagione dei Teatri d’Amiata, il progetto culturale condiviso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano che unisce, anche per questo anno, il Teatro degli Unanimi di ... lanazione.it