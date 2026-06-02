Tar Bologna | confermato Daspo per il padre che colpì l’allenatore

Notizia in breve

Il Tribunale amministrativo ha confermato il Daspo nei confronti del padre che aveva colpito l’allenatore durante una partita. La decisione è arrivata dopo la richiesta di annullamento presentata dalla difesa, che è stata respinta. La vicenda è iniziata con un alterco tra il padre e l’allenatore, sfociato in un episodio di violenza fisica. Il tribunale ha ritenuto che ci fossero motivi validi per mantenere il provvedimento di divieto.