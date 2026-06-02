Tar Bologna | confermato Daspo per il padre che colpì l’allenatore
Il Tribunale amministrativo ha confermato il Daspo nei confronti del padre che aveva colpito l’allenatore durante una partita. La decisione è arrivata dopo la richiesta di annullamento presentata dalla difesa, che è stata respinta. La vicenda è iniziata con un alterco tra il padre e l’allenatore, sfociato in un episodio di violenza fisica. Il tribunale ha ritenuto che ci fossero motivi validi per mantenere il provvedimento di divieto.
? Punti chiave Come può un problema con le scarpe scatenare una testata?. Perché il tribunale ha respinto il ricorso della difesa?. Quali precedenti penali hanno influenzato la decisione del giudice?. Cosa comporta esattamente il divieto di accesso agli impianti?.? In Breve Aggressione avvenuta a marzo 2024 durante una partita di calcio categoria pulcini.. L'avvocato Andrea Maestri ha presentato ricorso contestando la sproporzione della sanzione.. Il tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento di 1.000 euro di spese.. Il divieto di accesso riguarda tutti gli impianti sportivi su territorio nazionale.. Il Tar di Bologna conferma il Daspo di cinque anni per il padre che colpì l’allenatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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