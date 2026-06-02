Supermicro ha annunciato i progetti DCBBS per le piattaforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 e HGX™ Rubin NVL8, progettati per scalare da 5 MW a 1 GW. Le soluzioni sono complete e end-to-end, pensate per applicazioni di grandi dimensioni. L’azienda ha presentato i progetti in occasione di un evento a San Jose e Taipei. Il sistema DCBBS offre un’architettura modulare, mirata a soddisfare esigenze di elevata potenza e scalabilità.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN JOSE, California e TAIPEI, Taiwan, 2 giugno 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, cloud, storage e 5G Edge, presenta i progetti delle soluzioni modulari per data center (DCBBS) basati sulle piattaforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8. I piani sono progettati per l’implementazione di data center dedicati all’IA su scala gigawatt, a partire da moduli base costituiti da una singola unità scalabile da 1.152 GPU, che può essere replicata fino a raggiungere praticamente qualsiasi dimensione. I progetti DCBBS di Supermicro comprendono la progettazione e la fornitura di una soluzione completa end-to-end, con un team dedicato di esperti che copre l’intero ciclo di vita dell’implementazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Supermicro presenta i progetti DCBBS per NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX™ Rubin NVL8, realizzati per scalare da 5 MW a 1 GW come soluzione completa end-to-end

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