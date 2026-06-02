Supercelle durante l’allerta meteo | la mappa delle zone più a rischio

Da udinetoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’allerta meteo di livello 15 è in vigore dalla sera del 2 giugno alle 18 fino alle 12 del 3 giugno. La Protezione civile regionale ha segnalato la presenza di supercelle temporalesche in alcune zone considerate a rischio. La mappa delle aree più interessate indica le zone dove si prevedono condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione è rivolta a cittadini e enti per adottare eventuali misure di sicurezza.

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L’allerta meteo numero 15 diramata dalla Protezione civile regionale è valida dalle 18 di oggi, martedì 2 giugno, alle 12 di domani, mercoledì 3 giugno. Durante questa finestra temporale, la pagina amatoriale "Pazzi per il meteo Goriziano" ha pubblicato una previsione di dettaglio su quello che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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