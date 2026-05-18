Bimbimbici Piccoli sulle due ruote per scoprire la città

Torna l'iniziativa Bimbimbici, dedicata ai bambini che pedalano per scoprire la città, accompagnata dalla Bicipolitana che si tinge di rosso. L'evento coinvolge le famiglie e promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, sottolineando il legame tra la città e la mobilità sostenibile. La manifestazione rappresenta un momento di incontro e di sensibilizzazione, con percorsi pensati per i più piccoli e con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla partecipazione collettiva.

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Torna Bimbimbici e la Bicipolitana si colora di rosso, confermando il forte legame tra Pesaro e la mobilità dolce. In centinaia hanno partecipato domenica mattina all’edizione 2026 della storica manifestazione promossa da Fiab e dal Comune di Pesaro, che quest’anno celebrava il traguardo dei 25 anni. Una giornata dedicata alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla promozione dell’uso della bicicletta tra le nuove generazioni. La partenza è scattata alle 10.15 dalla “Palla“, simbolo del lungomare cittadino, dove la lunga "carovana rossa" ha preso il via percorrendo i 4,4 chilometri della Linea 2 della Bicipolitana fino a Fosso Sejore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbimbici Piccoli sulle due ruote per scoprire la città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Bimbimbici” per la prima volta in città: i più piccoli protagonisti della mobilità attivaPer la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della... Vivere il territorio sulle due ruoteSi avvicina il Terre di Pisa Bike Days, in programma dal 17 al 19 aprile al Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2), un evento pensato per... Bimbimbici 2026 a Belluno: una giornata su due ruote per città più vivibili bellunesinelmondo.info/2026/05/10/bim… x.com Bimbimbici Piccoli sulle due ruote per scoprire la cittàUna carovana rossa si è snodata lungo i quasi 4 chilometri e mezzo della Linea 2 della Bicipolitana, fino a Fosso Sejore ... ilrestodelcarlino.it Bimbimbici, Belluno in festa su due ruoteDomenica 17 maggio Belluno si trasforma in una città a misura di bambino con il ritorno di Bimbimbici, la manifestazione nazionale promossa da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) e dedic ... amicodelpopolo.it