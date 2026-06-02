di Luca Fioretti Suggestione a sorpresa dalla Spagna: Koke può diventare un’occasione d’oro per rinforzare il centrocampo di Spalletti in estate. Le strade del calciomercato internazionale si incrociano in modo del tutto inatteso sull’asse Torino-Madrid. Negli ultimi giorni, i fitti dialoghi tra la Juventus e l’ Atletico Madrid — nati originariamente per definire il riscatto del cartellino di Nico Gonzalez — si sono arricchiti di un capitolo a sorpresa che sta infiammando l’ambiente bianconero. Secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport, sul tavolo delle trattative è spuntato con forza il nome del capitano e bandiera storica dei Colchoneros: Koke. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Suggestione a sorpresa: spunta il nome di Koke nei discorsi con l’Atletico Madrid! Lo scenario di mercato

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