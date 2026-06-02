Suggestione a sorpresa | spunta il nome di Koke nei discorsi con l’Atletico Madrid! Lo scenario di mercato

Da juventusnews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Spagna circolano voci di un possibile trasferimento di Koke all’Atletico Madrid. La trattativa, ancora non confermata, potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare il centrocampo di una squadra di Serie A. La situazione di mercato si sviluppa con un interesse crescente attorno al giocatore, ma al momento non ci sono annunci ufficiali. La discussione riguarda principalmente le possibilità di un ritorno nel club di provenienza, senza dettagli su eventuali cifre o tempistiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Suggestione a sorpresa dalla Spagna: Koke può diventare un’occasione d’oro per rinforzare il centrocampo di Spalletti in estate. Le strade del calciomercato internazionale si incrociano in modo del tutto inatteso sull’asse Torino-Madrid. Negli ultimi giorni, i fitti dialoghi tra la  Juventus  e l’ Atletico Madrid  — nati originariamente per definire il riscatto del cartellino di  Nico Gonzalez  — si sono arricchiti di un capitolo a sorpresa che sta infiammando l’ambiente bianconero. Secondo quanto svelato dalla  Gazzetta dello Sport, sul tavolo delle trattative è spuntato con forza il nome del capitano e bandiera storica dei  Colchoneros:  Koke. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

suggestione a sorpresa spunta il nome di koke nei discorsi con l8217atletico madrid lo scenario di mercato
© Juventusnews24.com - Suggestione a sorpresa: spunta il nome di Koke nei discorsi con l’Atletico Madrid! Lo scenario di mercato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagliSul fronte mercato, il Milan sta valutando una possibile aggiunta alla difesa con un nome inatteso.

Dimissioni Gravina, spunta a sorpresa anche il nome di Marotta per la possibile successione! Lo scenario dopo il ko di ieriDopo le dimissioni di Gravina, si fa strada all’improvviso anche il nome di Marotta come possibile candidato alla guida federale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web