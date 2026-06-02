‘Storie di Pianura’ | proclamati i vincitori del premio letterario
Sono stati annunciati i vincitori della quinta edizione del premio letterario “Storie di Pianura”. L’opera premiata include un racconto che evidenzia il tema del sacrificio e dell’accoglienza, con una frase che riassume il senso della narrazione: “Per tutta la vita ho tenuto l’acqua fuori. Stavolta sono stato io ad accompagnarla dentro”. La cerimonia si è svolta in presenza di autori e pubblico, senza ulteriori dettagli sui vincitori o sulle categorie.
“Per tutta la vita ho tenuto l’acqua fuori. Stavolta sono stato io ad accompagnarla dentro”: questa frase, tratta dal racconto ‘Il guardiano delle chiuse’ di Samuele Cerquetti, sintetizza alla perfezione la potenza del sacrificio narrato nell'opera vincitrice della quinta edizione del premio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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