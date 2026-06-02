Stellantis e TotalEnergies | un unico olio per tutti i 10 marchi

Stellantis e TotalEnergies hanno annunciato l’introduzione di un olio motore unico per tutti i 10 marchi del gruppo. La nuova formulazione garantirà protezione ai motori più recenti, con specifiche tecniche aggiornate. Questa scelta influenzerà la manutenzione di veicoli di marchi come Fiat e Alfa Romeo, modificando le procedure e i prodotti utilizzati durante i controlli e le riparazioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di implementazione o sui benefici pratici per i consumatori.

? Punti chiave Come cambierà la manutenzione per chi guida una Fiat o Alfa?. Quali specifiche tecniche garantiranno la protezione dei nuovi motori?. Perché l'olio rigenerato garantisce prestazioni identiche a quello nuovo?. Cosa cambierà concretamente nella gestione delle officine e dei magazzini?.? In Breve Standard tecnico FPW unifica la manutenzione per i dieci marchi europei Stellantis.. Utilizzo di due famiglie specifiche Quartz MOPAR e Quartz EV3R MOPAR.. Lancio lubrificante Quartz EV3R composto al 100% da oli base rigenerati.. Partnership storica tra Stellantis e TotalEnergies attiva da oltre cinquant'anni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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