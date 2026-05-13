Stellantis tiene i marchi e stringe sulle alleanze

A nove giorni dall’appuntamento con l’Investor Day, il CEO di Stellantis ha fornito alcune anticipazioni sui piani futuri della casa automobilistica. Nel corso delle ultime settimane sono state condivise alcune informazioni sui marchi mantenuti e sulle alleanze strategiche, mentre si avvicina la presentazione ufficiale prevista per il 21 maggio. La discussione si concentra sui temi di attualità nel settore, con aggiornamenti sulle scelte aziendali.

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Nove giorni al 21 maggio, quando Antonio Filosa presenterà i piani futuri di Stellantis. Le tappe di avvicinamento all'Investor Day vedono snocciolare, da parte del ceo, alcune risposte sui temi di stretta attualità. Nessun marchio, dei 14 che fanno parte della galassia, sarà tagliato; le partnership (quella principale è con la cinese Leapmotor) non riguarderanno solo le realtà del Dragone; il gruppo continuerà a investire sull'elettrico, ma in modo mirato; il cliente sarà al centro delle strategie: questi i punti che Filosa ha voluto anticipare, rimandando i dettagli al 21 maggio, in occasione dell'evento organizzato dal Financial Times sul futuro del settore automotive.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stellantis tiene i marchi e stringe sulle alleanze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Stellantis richiama 700mila auto ibride a rischio incendio: ecco marchi e modelli interessati Il secondo turno in Francia si gioca tutto sulle alleanzeE soprattutto su quelle nella sinistra, fatte caso per caso, mentre a destra ce ne sono state ben poche: si vota in oltre mille comuni, tra cui... Si parla di: Stellantis tiene i marchi e stringe sulle alleanze; Mercato auto Italia aprile 2026: i cinesi avanzano, Stellantis arranca (e Fiat salva la baracca). Ficcatevi in testa che tutti quelli che recensiscono auto, non possono parlare male del marchio. reddit Stellantis tiene i marchi e stringe sulle alleanzeNove giorni al 21 maggio, quando Antonio Filosa presenterà i piani futuri di Stellantis. Le tappe di avvicinamento all'Investor Day vedono snocciolare, da parte del ceo, alcune risposte sui temi di st ... ilgiornale.it