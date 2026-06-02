Sovraffollamento spiagge in Italia | soluzioni ad un problema capillare

In Italia, otto delle quindici spiagge più affollate del paese sono segnalate per sovraffollamento e inquinamento. Le spiagge, molto frequentate durante la stagione estiva, registrano numeri elevati di bagnanti, con spazi ristretti tra le persone. Le condizioni di sovraffollamento hanno portato a criticità legate alla gestione dei rifiuti e alla tutela ambientale. La situazione è stata segnalata da autorità e associazioni di categoria.

Lecoste italianesono tra le prime vittime dell’overtourism, parola inglese usata per designare una situazione in cui una località riceve un numero di visitatoritalmente elevatoda superare la sua capacità di carico sostenibile. È quanto emerge dalla recente indagine diDemoskopika, che ha analizzato l’indice complessivo di sovraffollamento della spiagge italiane: ben otto tra le prime quindici riportano una situazione critica per quanto riguarda il turismo balneare. Un dato preoccupante, perché rivela come il turismo selvaggio stiacompromettendo in maniera irreparabile l’ecosistema marino: dalla pressione antropica fuori controllo che impatta sulle coste e sulle spiagge, fino al disturbo costante degli organismi marini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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