Riapre il grande ristorante che rende omaggio all' asparago rosa
Il grande ristorante dedicato all'asparago rosa di Mezzago riapre le sue porte. La Brianza celebra ancora una volta questo prodotto locale con un evento che quest’anno raggiunge la 66esima edizione. La manifestazione, tradizionale appuntamento per gli appassionati, si svolge ogni anno nel territorio e richiama numerosi visitatori. La riapertura segna il ritorno di una tradizione che unisce gastronomia e cultura locale.
La Brianza rende omaggio al “suo” asparago rosa. Quello di Mezzago. E lo fa non con l’appuntamento della Sagra dedicata a questo gustoso prodotto, un evento che quest’anno taglia il traguardo della 66esima edizione. Oltre ai concerti, ai laboratori, alle mostre c’è soprattutto l’apertura del.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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