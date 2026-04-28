? Cosa sapere Oliver Stone riprende le riprese a Roma per il film White Lies dal 27 aprile.. Il regista torna alla regia dopo dieci anni con una produzione di Eagle Pictures.. Tra il 27 e il 29 aprile, le strade di Roma si trasformano nel set cinematografico di White Lies, l’ultima opera diretta da Oliver Stone che vede Josh Hartnett protagonista. Il regista americano, che compirà 80 anni il prossimo 15 settembre, torna a dirigere dopo una pausa di quasi dieci anni dai lungometraggi. Tra i vicoli storici e i locali iconici del centro. Le riprese si concentreranno in diverse zone della capitale, muovendosi tra la maestosità di piazza del Collegio Romano e piazza della Cancelleria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oliver Stone riaccende Roma: il grande ritorno del maestro sul set

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