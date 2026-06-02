? Punti chiave Come hanno fatto gli agenti a scambiare la vittima per l'aggressore?. Perché la polizia ha ignorato le suppliche di Henry Nowak?. Cosa ha rivelato il video delle bodycam sulla condotta degli agenti?. Quali conseguenze politiche sta provocando questo errore fatale nel Regno Unito?.? In Breve Vikcrum Digwa condannato all'ergastolo con minimo di 21 anni dalla Southampton Crown Court. Bodycam pubblicate dalla Hampshire and Isle of Wight Police il 2 giugno 2026. Ministra Shabana Mahmood annuncia inchiesta indipendente sugli errori degli agenti. L'assassino ha usato un kirpan durante l'aggressione avvenuta il 3 dicembre 2025. L’omicidio di Henry Nowak a Southampton: i dettagli del video che scuote il Regno Unito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock a Southampton: video mostra l’errore fatale della polizia

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