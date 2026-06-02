Durante lo sgombero di una caserma a Arco sono stati sottratti circa 50.000 euro di attrezzature, tra cui una pinza idraulica. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso due persone sospettate di aver commesso il furto. Restano da chiarire le modalità con cui i ladri sono entrati e hanno portato via le attrezzature. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati e le prove raccolte.

Come hanno fatto i ladri a colpire proprio la pinza idraulica?. Chi sono i due soggetti ripresi dalle telecamere di sorveglianza?. Quali conseguenze avrà il furto sulla velocità dei soccorsi in zona?. Come faranno i volontari a garantire la sicurezza dopo il colpo?.? In Breve Furto avvenuto domenica 31 maggio tra le ore 22 e le 23 a Bruttagosto.. Sottratta una pinza idraulica tra attrezzature per un valore di 50.000 euro.. Telecamere riprendono almeno due persone coinvolte nell'azione pianificata.. Polizia di Riva del Garda e Carabinieri di Arco conducono le indagini.. Furto di attrezzature alla caserma dei vigili del fuoco di Arco: danni per circa 50 mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sgombero alla caserma di Arco: rubati 50.000€ di attrezzature vitali

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