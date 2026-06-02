Selvaggia Lucarelli ha annunciato la sua uscita dal ruolo di opinionista nel programma condotto da Milly Carlucci. La decisione è stata comunicata pubblicamente e sarà effettiva per la prossima stagione televisiva. Al momento non sono stati comunicati dettagli su chi prenderà il suo posto o eventuali cambiamenti nel format dello show. La decisione di Lucarelli si inserisce in un quadro di rinnovo della presenza nel programma.

Una delle figure più riconoscibili del piccolo schermo potrebbe essere pronta a voltare pagina. Dopo anni trascorsi come protagonista di uno dei programmi di punta della Rai, Selvaggia Lucarelli sarebbe vicina a una nuova sfida professionale destinata a cambiare gli equilibri della prossima stagione televisiva. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore parlano infatti di una trattativa conclusa positivamente con Mediaset, che avrebbe affidato alla giornalista e scrittrice un ruolo centrale nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Una scelta che, se confermata, avrebbe inevitabili ripercussioni anche sul suo futuro a Ballando con le Stelle, dove è presenza fissa ormai da un decennio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Selvaggia Lucarelli ‘molla’ Milly Carlucci: come verrà sostituita

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Selvaggia smaschera la DUrso!

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