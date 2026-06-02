Sei donne tra i 75 e gli 80 anni sono state salvate in mare a Bellaria Igea Marina, domenica, dopo essere finite in difficoltà vicino alla scogliera. Un'ottantenne è stata rianimata sulla spiaggia. La Guardia costiera è intervenuta rapidamente per recuperare le turiste, tutte provenienti dal Trentino. Nessuna grave conseguenza, ma si è evitata una possibile tragedia di annegamento.

È stata sfiorata la tragedia domenica a Bellaria Igea Marina, dove 6 turiste del Trentino – tutte tra i 75 e gli 80 anni – sono state salvate in mare dopo essere finite in difficoltà vicino alla scogliera. Una di loro, di 80 anni, ha avuto un arresto cardiaco: è stata rianimata sulla spiaggia e adesso si trova ricoverata nella terapia intensiva all’Infermi di Rimini. L’intervento di salvataggio è avvenuto intorno alle 16.30 davanti al bagno 44 all’altezza dell’hotel Miramare, dove le donne stavano trascorrendo le vacanze. "La dinamica – spiega Sergio Lazzarini, uno dei marinai di salvataggio intervenuti insieme a Giacomo Montanari, Daniele Pari e Andrea Cola (insieme nella foto) – è stata tanto rapida quanto pericolosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sei donne rischiano di annegare. Ottantenne rianimata in spiaggia

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