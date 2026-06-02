Sede imbrattata solidarietà a Futuro Nazionale Il movimento intanto si allarga

Da veronasera.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri mattina, 1 giugno, la sede di Futuro Nazionale a Verona in Via del Minatore è stata imbrattata con vernice. Nessuno è rimasto ferito. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La sede è stata bonificata e messa in sicurezza. Il movimento ha espresso solidarietà, mentre si registra un aumento di adesioni.

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Ieri mattina, 1 giugno, è stato scoperto un atto di vandalismo ai danni della neonata sede di Futuro Nazionale, in Via del Minatore a Verona. L'edificio, che rappresenta la prima sede del movimento in tutto il Triveneto, era stato inaugurato il 25 maggio scorso. Ignoti hanno imbrattato l'ingresso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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