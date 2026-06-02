Sede imbrattata solidarietà a Futuro Nazionale Il movimento intanto si allarga

Notizia in breve

Ieri mattina, 1 giugno, la sede di Futuro Nazionale a Verona in Via del Minatore è stata imbrattata con vernice. Nessuno è rimasto ferito. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La sede è stata bonificata e messa in sicurezza. Il movimento ha espresso solidarietà, mentre si registra un aumento di adesioni.