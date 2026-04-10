Nuovamente imbrattata la sede di Futuro Nazionale a Firenze

A Firenze, la sede del partito di Roberto Vannacci situata in piazza Tanucci è stata nuovamente imbrattata. L’episodio si è verificato il 10 aprile 2026, segnando un altro episodio di vandalismo nei confronti dell’edificio. Non sono state fornite dettagli sulle modalità dell’atto o su eventuali responsabilità. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili.

Firenze, 10 aprile 2026 – Nuova puntata sulla sede di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, in piazza Tanucci a Firenze. La sede – che è la prima in Italia - stamani è stata nuovamente imbrattata da ignoti. Dopo la scritta apparsa il giorno di Pasqua, 'Remigra nelle fogne', sulla saracinesca poi ripulita, ignoti hanno scritto 'Vannacci ti puzzano i piedacci'. Su un'altra saracinesca della sede invece lasciato attaccato, capovolto, un cartoncino con scritto sempre 'Remigra nelle fogne'. E' dal 28 marzo, giorno dell'inaugurazione della sede, che si verificano episodi del genere. “Il problema di Firenze è Vannacci o chi ha ridotto la città in queste condizioni”, ha detto Leonardo Batistini, esponente di Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovamente imbrattata la sede di Futuro Nazionale a Firenze Firenze, imbrattata la neonata sede di Futuro Nazionale. L’attacco a Vannacci: “Remigra nelle fogne”Firenze, 5 aprile 2026 – A pochi giorni dalla sua inaugurazione, e dalle manifestazioni di contrarietà andate in scena in piazza, è stata imbrattata... Leggi anche: Imbrattata con insulti a Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale a Firenze: "Atto squadrista" Scritte contro Vannacci alla sede di Futuro Nazionale a FirenzeÈ stata nuovamente imbrattata la sede di Futuro nazionale a Firenze. Dopo la scritta apparsa il giorno di Pasqua, 'Remigra nelle fogne', sulla saracinesca ... gonews.it Ancora vandali contro la sede di Futuro NazionaleFIRENZE: A denunciare l'episodio con tanto di documentazione fotografica sono i vertici regionale e locale del partito che fa capo a Roberto Vannacci ... toscanamedianews.it