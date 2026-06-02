Scuola e IA | il dibattito per salvare il senso dell’insegnamento

Una scuola ha deciso di vietare l’uso di intelligenza artificiale tra gli studenti, temendo che gli algoritmi possano sostituire il rapporto diretto tra insegnanti e studenti. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato che le macchine imparano attraverso dati e schemi, mentre l’insegnamento umano si basa anche su emozioni e intuizioni. La questione riguarda come mantenere il valore dell’interazione educativa in un contesto sempre più digitale.

? Domande chiave Come può un algoritmo sostituire il legame umano tra docente e studente?. Cosa distingue l'apprendimento delle macchine dal gesto educativo umano?. Perché il passaggio alla documanità cambierà il ruolo dei professori?. Quali rischi corre la scuola se punta solo sull'efficienza tecnologica?.? In Breve Evento online gratuito giovedì 4 giugno dalle ore 17 alle 19. Partecipano Marco Orsi, Chiara Natali, Marzia Nieri e Francesca Bini. Discussione basata sulle teorie pedagogiche di Massimo Recalcati, Hartmut Rosa e Gert Biesta. Iscrizioni via email a [email protected] o al numero 393 119 6051. La scuola affronta la sfida dell’intelligenza artificiale con un nuovo incontro online giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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