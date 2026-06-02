Alle 19 sulla Sp 62 a Bellano un veicolo si è schiantato contro un muro, causando il crollo di calcinacci e detriti sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l’area. Non sono stati riportati feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i lavori di rimozione dei detriti.

Incidente lungo la Sp 62 a Bellano con pezzi di muto crollati lungo la strada sottostante. È successo alle 19.30 di lunedì 1° giugno nel comune dell'Alto Lago dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire - tramite il distaccamento di Bellano - per mettere in sicurezza l'area dopo che un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo su Bari e provincia, frana sulla Statale 96: detriti in strada e traffico bloccatoUna forte ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la regione Puglia, causando danni diffusi.

Leggi anche: Schianto in Vespa contro il muro. Grave 60enne

Temi più discussi: Incidente ad Asolo, urta un'auto durante il sorpasso, si ribalta e finisce contro un muro: muore a 48 anni; Schianto contro un muro lungo la Sp62, detriti e calcinacci precipitano sulla strada sottostante; Incidente mortale a Campoli Appennino, motociclista perde la vita dopo lo schianto contro un muro; Gera Lario, furgone esce di strada e si schianta contro un muro: tutti feriti gli occupanti, uno ha fratture alle gambe.

Il drammatico schianto a Capaccio Paestum lungo via Poseidonia. Due centauri hanno perso la vita dopo l’impatto contro il muro di una villetta: tra le vittime Cristian Ventura, originario di Catania. #Oltre95047 x.com

Schianto nella notte a Gera Lario: furgone contro un muro, 9 feriti. Uno è graveGrave incidente stradale nella notte a Gera Lario. Intorno alle ore 2:20, per cause ancora in corso di accertamento, ... valtellinanews.it

Ultraleggero si schianta contro il muro di una villetta, un morto e un ferito: Ha urtato i cavi dell’elettricitàUltraleggero si schianta contro il muro di una villetta, un morto e un ferito: Ha urtato i cavi dell'elettricità ... blitzquotidiano.it