Il 2 giugno 2026 si svolgerà la gara di corsa in montagna tra Castiglione di Garfagnana e San Pellegrino in Alpe. La competizione è considerata una delle più difficili del calendario podistico toscano.

Castiglione di Garfagnana (Lucca), 2 giugno 2026 – Torna uno degli appuntamenti più prestigiosi e impegnativi del calendario podistico toscano. Domenica 7 giugno si svolgerà la 24ª Scalata Castiglione – San Pellegrino in Alpe, manifestazione organizzata dal GS Alpi Apuane, valida come Memorial Giuseppe Tagliasecchi e Memorial Dott. Gabriello Angelini, sotto l'egida della UISP e con il patrocinio del Comune di Castiglione Garfagnana. La gara rappresenta una vera e propria sfida contro la montagna: 11,8 chilometri di percorso con un dislivello positivo di circa 1100 metri, che conducono gli atleti dal cuore di Castiglione Garfagnana fino alla spettacolare cornice di San Pellegrino in Alpe, uno dei borghi più alti e suggestivi dell'intero Appennino tosco-emiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scalata Castiglione–San Pellegrino in Alpe, sfida alla montagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, Arnaldi sfida Munar: l’azzurro punta alla scalata nel rankingIn vista di un torneo a Roma, il tennista italiano Arnaldi si prepara a sfidare il suo avversario nel primo turno.

Leggi anche: San Pellegrino in Fiore, tutti i segreti: "Dal viale sospeso alla torre alta dieci metri" | FOTO

Scalata Castiglione–San Pellegrino in Alpe, sfida alla montagnaCastiglione di Garfagnana (Lucca), 2 giugno 2026 – Torna uno degli appuntamenti più prestigiosi e impegnativi del calendario podistico toscano. Domenica 7 giugno si svolgerà la 24ª Scalata Castiglione ... lanazione.it

Scalata Castiglione-San Pellegrino, 23esima edizione della corsa in salita. Foto e classificaCastiglione di Garfagnana (Lucca), 8 giugno 2025 – Sono stati Alessio Terrasi (G.P. Parco Alpi Apuane) e Nina Gulino (Atletica Castello) a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della 23ª Scalata ... lanazione.it