La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo di 57 anni a Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’operazione anti-droga. L’indagato, con precedenti, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti considerate destinate allo spaccio. La denuncia è avvenuta in libertà e si inserisce in un’attività di controllo sul territorio. Non sono stati riportati dettagli sulle quantità o sui tipi di droga sequestrati.

Operazione anti-droga a Santa Maria Capua Vetere. La Polizia di Stato di Caserta ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 57 anni, con precedenti specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’attività investigativa è scaturita da informazioni ritenute attendibili circa la prosecuzione di un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione situata in via del Lavoro. Durante un servizio di osservazione, gli operatori hanno notato un sospetto e rapido via vai di persone già note alle forze dell’ordine quali abituali frequentatori di piazze di spaccio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

© Teleclubitalia.it - Santa Maria Capua Vetere, operazione anti-droga: denunciato 57enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Santa Maria Capua Vetere, 19 arresti in un blitz anticamorra: 3 sono minorenni

Notizie e thread social correlati

Santa Maria Capua Vetere, tentano di far entrare droga in carcere: scoperti da A-Iron e TysonNella struttura carceraria di Santa Maria Capua Vetere, agenti della polizia penitenziaria hanno individuato e sequestrato diverse dosi di sostanze...

Leggi anche: S. Maria Capua Vetere: arrestato 57enne, trovato crack e varie droghe

Temi più discussi: S. Maria Capua Vetere. L’Anfiteatro Campano celebra la Repubblica; Restyling Area Camper: il 3 giugno la partenza dei lavori; Santa Maria Capua Vetere, protocollo d’intesa tra Questura e Ambito territoriale C08; Fiamme nell'isola ecologica: nube nera e aria irrespirabile.

APICE TARANTO 2-1 ? 90+9' - È finita! I rossoblù raggiungono il Gladiator in finale. Sarà il sorteggio a decidere se si giocherà prima a Massafra o a Santa Maria Capua Vetere x.com

Santa Maria CV, Festa della Repubblica: ingresso gratuito all’Anfiteatro Campano e al Museo dei GladiatoriSanta Maria Capua Vetere (Caserta) - Porte aperte gratuitamente all’Anfiteatro Campano e al Museo dei Gladiatori in occasione della Festa della Repubblica. pupia.tv

Meteo Santa Maria Capua Vetere OggiA Santa Maria Capua Vetere oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima 17°C, massima 30°C. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino e al pomeriggio, cielo poc ... ilmeteo.it