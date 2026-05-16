S Maria Capua Vetere | arrestato 57enne trovato crack e varie droghe

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a S. Maria Capua Vetere dopo che i carabinieri hanno trovato in casa diverse sostanze stupefacenti, tra cui crack e altre droghe. L’operazione è scattata nel centro cittadino, dove i militari hanno sorpreso lo scambio di droga. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati vari quantitativi di sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per il confezionamento. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e altri dettagli sull’attività dell’uomo.

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? Domande chiave Come è stato possibile individuare lo scambio in pieno centro?. Cosa hanno scoperto i carabinieri durante la perquisizione in casa?. Quali altre droghe sono state rinvenute insieme al crack?. Chi è l'acquirente segnalato alla prefettura dopo l'arresto?.? In Breve Scambio di 0,51 grammi di crack per una banconota da 30 euro in via del Lavoro.. Perquisizione domestica con ritrovamento di hashish, marijuana, cocaina e bilancino di precisione.. Acquirente segnalato alla prefettura di Santa Maria Capua Vetere come assuntore di stupefacenti.. Rito direttissimo fissato per la mattinata di sabato 16 maggio 2026.. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato un uomo di 57 anni in via del Lavoro durante un controllo notturno, scoprendo lo spaccio di crack avvenuto in pieno centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - S. Maria Capua Vetere: arrestato 57enne, trovato crack e varie droghe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Santa Maria Capua Vetere, 19 arresti in un blitz anticamorra: 3 sono minorenni Sullo stesso argomento Santa Maria Capua Vetere: arrestato 48enne con crack e hashish? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a scoprire il kit da spaccio? Dove operava esattamente l'uomo durante i controlli notturni? Quali... Leggi anche: Santa Maria Capua Vetere, spesa di Pasqua alla Lidl senza pagare: arrestato 27enne SANTA MARIA CAPUA VETERE - Sorpreso a spacciare in via del Lavoro, agli arresti un 57enne casertafocus.net/home/index.php… x.com SANTA MARIA CAPUA VETERE - Smontate tutte le accuse, assolta la titolare di ‘Sapore del pane’14:36:44 Il Giudice dott.ssa Francesca Auriemma del Tribunale di S. Maria C.V. ha mandato assolta Carmela Boccagna , 74 anni, originaria e domiciliata nella Citta’ del Foro. Accolte le ragioni prospet ... casertafocus.net Pusher di crack arrestato a Santa Maria Capua VetereNel corso della notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo ... cronachedellacampania.it