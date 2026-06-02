Sanremo 2027 Stefano De Martino valuta meno Big | Nuova formula per il Festival!

Per il Festival di Sanremo 2027 si ipotizza una riduzione del numero di concorrenti rispetto alle edizioni precedenti. Stefano De Martino sta considerando una nuova formula che potrebbe prevedere meno Big in gara. La modifica è ancora in fase di discussione e non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle modalità di selezione o sul numero esatto di partecipanti. La decisione deve essere approvata dagli organizzatori e sarà comunicata nei prossimi mesi.

Tra le voci che stanno emergendo sul prossimo Festival c’è quella di una possibile riduzione dei concorrenti in gara. Una modifica che consentirebbe di dedicare più spazio agli ospiti, agli eventi speciali e ai momenti di intrattenimento. Un cambiamento che potrebbe contribuire a rinnovare la formula del Festival senza stravolgerne l’identità. Anche se manca ancora molto all’inizio di Sanremo 2027, l’attenzione attorno alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana è già altissima. Il motivo è semplice: dopo anni di indiscrezioni e voci di corridoio, Stefano De Martino viene indicato come il possibile protagonista di una nuova fase della manifestazione più importante della musica italiana. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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SANREMO 2026: CARLO CONTI NOMINA STEFANO DE MARTINO COME CONDUTTORE PER IL PROSSIMO FESTIVAL

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