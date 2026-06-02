A Salerno è partito il piano per il raddoppio dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana. Sono state individuate alcune aree del lungomare che riceveranno un potenziamento dei punti luce. La nuova illuminazione interesserà anche le strade del centro, con l’intento di rendere gli spazi più visibili e più sicuri per i cittadini durante le ore serali e notturne.

? Punti chiave Quali zone del lungomare riceveranno il nuovo potenziamento luminoso?. Come cambierà la percezione della sicurezza nelle strade del centro?. Dove si sposteranno le squadre tecniche dopo Piazza San Francesco?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio questa piazza come punto di partenza?.? In Breve Interventi successivi previsti su viali del lungomare e strade del centro storico. Obiettivo raddoppio capacità illuminante in aree strategiche della città. Risposta alle istanze di sicurezza emerse durante la recente campagna elettorale. Potenziamento luci per favorire commercio locale e socialità serale a Salerno. Piazza San Francesco si illumina: il nuovo piano di De Luca per la sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Ameve.eu - Salerno, raddoppia la luce: parte il piano per la sicurezza urbana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sicurezza urbana: il piano per blindare le strade e i quartieriNel dibattito parlamentare sulla sicurezza urbana, si discute di un nuovo piano volto a rafforzare la protezione delle strade e dei quartieri.

Bordighera: il piano Smart City per sicurezza e mobilità urbanaA Bordighera è in atto un progetto chiamato Smart City che riguarda la sicurezza e la mobilità urbana.