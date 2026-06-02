Alla Terrazza del Pincio si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti di scherma, con le squadre di Fiamme Oro e dei Carabinieri che hanno vinto le rispettive gare di sciabola. La finale è terminata all’ultima stoccata, regalando un finale emozionante. Le due squadre hanno battuto i loro avversari in match serrati, portando a casa il titolo nazionale. La competizione ha attirato un pubblico numeroso e appassionato.

Serata spettacolare alla Terrazza del Pincio per i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”. Nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica, la sciabola a squadre ha regalato due finali ad altissima tensione, entrambe decise all’ultima stoccata. A festeggiare sono state le Fiamme Oro Roma tra le donne e il Centro Sportivo Carabinieri tra gli uomini. Nella prova femminile, il quartetto delle Fiamme Oro composto da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Mariella Viale ha conquistato il titolo italiano superando 45-44 il Centro Sportivo Aeronautica Militare, rappresentato da Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Claudia Rotili e Rebecca Grargano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roma 2026, sciabola da brividi al Pincio: Fiamme Oro e Carabinieri campioni all’ultima stoccata

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