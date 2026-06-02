Due figure di rilievo si sono incontrate oggi a Rieti per discutere del futuro industriale della zona. Al centro della riunione, le possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro nel settore e le strategie concrete per stimolare il rilancio economico locale. Sono stati analizzati i piani e le proposte operative per favorire lo sviluppo industriale e migliorare le opportunità occupazionali nella regione.

? Punti chiave Come cambieranno le opportunità occupazionali nel settore industriale reatino?. Quali strategie concrete proporrà Giuseppe Biazzo per il rilancio locale?. Perché l'integrazione nelle reti regionali è vitale per le imprese?. Cosa emergerà dall'analisi dei dati contenuti nel nuovo volume?.? In Breve Lunedì 8 giugno ore 17 presso Sala Polifunzionale di Santa Lucia in Via Sant’Anna. Partecipano Marco Fuggetta, Francesco Peluso di Open Rieti e Saveria Fagiolo di Funambolo edizioni. Incontro basato sul volume Oltre le Sfide pubblicato da Funambolo edizioni. Ingresso gratuito con posti limitati per l'analisi di occupazione e industria locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, futuro industriale: Biazzo e Fuggetta al tavolo del rilancio

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