Riccardo Orsoni | Europei nel mirino e una nuova vita in arrivo | Sprint Zone

Riccardo Orsoni si sta preparando per gli Europei, che sono nel suo mirino. La sua stagione è caratterizzata da risultati positivi sia nelle gare che nella vita privata. Attualmente, si allena con intensità in vista delle prossime competizioni internazionali. Ha annunciato l’arrivo di una nuova fase personale, senza fornire dettagli specifici. La sua presenza nel panorama sportivo italiano rimane stabile e consolidata.

Riccardo Orsoni è uno dei punti di riferimento della nuova marcia italiana e sta vivendo una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dalle competizioni. Il marciatore mantovano, allenato da Alessandro Gandellini tra Monza e Sesto San Giovanni, sarà uno dei tre azzurri chiamati a rappresentare l’Italia nella 42,195 km degli Europei di Birmingham 2026, appuntamento nel quale punta a recitare un ruolo da protagonista. A 26 anni Orsoni è reduce da un percorso di crescita costante che lo ha portato a inserirsi stabilmente ai vertici della marcia internazionale. Un’evoluzione costruita attraverso anni di lavoro, sacrifici e miglioramenti continui che oggi gli consentono di guardare con ambizione alle grandi manifestazioni internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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