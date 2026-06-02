Dopo il Suv Apocalypse 2.0, per Rezvani è arrivato il momento di presentare al mondo il suo nuovo pick-up Fortress, nella versione per il 2027. La stessa casa produttrice californiana definisce questo modello un "super camion tattico fuoristrada", pronto così ad attraversare qualsiasi fondo stradale e basato sulla Ford F-150 Raptor R. La nuova Rezvani Fortress è infatti costruita sulla base del celebre pickup della casa dell'Ovale Blu, con una carrozzeria del tutto ridisegnata in uno stile tra il militare e il futuristico. Con una produzione limitata a soli 100 esemplari, la Rezvani Fortress sarà dunque disponibile in due motorizzazioni: sia con il V6 biturbo da 3,5 litri come il Raptor standard, per 450 Cv di potenza, sia con il V8 da 5,2 litri sovralimentato del Raptor R, in grado di arrivare fino a 850 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rezvani Fortress, svelato il nuovo pick-up da apocalisse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuova Suzuki Jimny Pick-up: mini pick-up che potrebbe conquistare l’estate italianaUna nuova versione della Suzuki Jimny si prepara a fare il suo debutto, questa volta nella versione pick-up.

Nuova Renault Niagara 2027: come sarà il nuovo pick-upIl Renault Niagara 2027 si presenta come uno dei modelli più attesi nel segmento dei pick-up compatti di nuova generazione.

Temi più discussi: Rezvani Fortress, l’integrale a prova di catastrofe; Una Ford F-150 Raptor così estrema non l'avete mai vista prima.; Rezavani Fortress 2027, svelato il nuovo super SUV per l'apocalisse; Rezvani presenta il 2027 Fortress Super Truck da 850 CV.

Una Ford F-150 Raptor così estrema non l'avete mai vista primaLa nuova Rezvani Fortress debutta con design futuristico, fino a 862 CV e pacchetti di blindatura avanzata. Basato sul Ford Raptor, è pensato per affrontare ogni scenario estremo ... motorbox.com

La fortezza mobile di Rezvani, il pick-up a prova di apocalisseIl Rezvani Fortress sfida l'apocalisse con un kit di sopravvivenza estremo e prezzi che superano i 580.000 dollari ... msn.com