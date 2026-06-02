È previsto un intervento di restyling del valore di circa 415mila euro per il Centro Trasfusionale di un ospedale locale. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e si concluderanno entro le prime settimane del 2027. Durante i lavori, l’attività clinica del centro continuerà senza interruzioni.

Quasi mezzo milione in campo per il Centro Trasfusionale dell’ ospedale di San Benedetto. Nella prossime settimane prenderanno il via i lavori di restyling che dovrebbero concludersi nelle prime settimane del 2027, senza interrompere l’attività clinica. Il cantiere sarà organizzato in tre fasi proprio per mantenere la piena funzionalità del servizio. Si partirà dal laboratorio, si passerà poi agli ambulatori e infine si interverrà sulla zona destinata alla raccolta del sangue. L’obiettivo è l’adeguamento funzionale e normativo degli spazi e degli impianti dell’unità operativa complessa di medicina trasfusionale. L’intervento riguarda un servizio che, per mole di attività, rappresenta uno snodo centrale per l’ospedale sambenedettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling da 415mila euro per il Centro Trasfusionale

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