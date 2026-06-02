Rescaldina auto inabissata su strada allagata | video drone

Notizia in breve

Un'auto è rimasta inabissata in una strada allagata a Rescaldina, ripresa da un drone. Le immagini mostrano il veicolo completamente sommerso dall'acqua, in un tratto dove l'acqua aveva invaso la carreggiata. Martedì, a causa delle forti piogge, si sono verificati allagamenti estesi in diverse zone del milanese, con strade sommerse e veicoli bloccati. La situazione ha causato disagi alla viabilità locale.