Rescaldina auto inabissata su strada allagata | video drone

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto è rimasta inabissata in una strada allagata a Rescaldina, ripresa da un drone. Le immagini mostrano il veicolo completamente sommerso dall'acqua, in un tratto dove l'acqua aveva invaso la carreggiata. Martedì, a causa delle forti piogge, si sono verificati allagamenti estesi in diverse zone del milanese, con strade sommerse e veicoli bloccati. La situazione ha causato disagi alla viabilità locale.

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Estesi allagamenti si sono registrati martedì a Rescaldina dopo le forti piogge cadute sul milanese e oltre. Le immagini dal drone mostrano un'auto inabissatasi in una strada completamente invasa dall'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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