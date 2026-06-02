Rescaldina auto inabissata su strada allagata | video drone
Un'auto è rimasta inabissata in una strada allagata a Rescaldina, ripresa da un drone. Le immagini mostrano il veicolo completamente sommerso dall'acqua, in un tratto dove l'acqua aveva invaso la carreggiata. Martedì, a causa delle forti piogge, si sono verificati allagamenti estesi in diverse zone del milanese, con strade sommerse e veicoli bloccati. La situazione ha causato disagi alla viabilità locale.
Estesi allagamenti si sono registrati martedì a Rescaldina dopo le forti piogge cadute sul milanese e oltre. Le immagini dal drone mostrano un'auto inabissatasi in una strada completamente invasa dall'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Maltempo in Puglia, allagata SS16 nel foggiano: il droneNel pomeriggio di mercoledì 1 marzo, nel comune di Foggia, la strada statale 16 è rimasta allagata a causa dell’esondazione del fiume Cervaro.
Crolla strada nel Messinese per le forti piogge, disagi a Motta Camastra: il video dal droneA Motta Camastra, nel Messinese, un tratto della Strada provinciale 6 è crollato a causa delle intense piogge che hanno causato il cedimento del...