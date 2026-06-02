A giugno arrivano in libreria nuove pubblicazioni di autori come Sandro Veronesi, Nicholas Sparks, Maurizio de Giovanni e Serena Dandini. Tra i titoli, si trovano storie di relazioni imprevedibili, confronti con il passato, manipolazioni psicologiche e misteri domestici. Alcune di queste opere sono ideali da portare in viaggio o da regalare, mentre altre segnano il debutto nella narrativa di autrici come Luciana Littizzetto.

Giugno porta in libreria grandi ritorni e nuove sorprese: da Sandro Veronesi a Nicholas Sparks, da Maurizio de Giovanni a Serena Dandini, passando per Luciana Littizzetto al debutto nella narrativa. Romanzi intimi, thriller psicologici, memoir spietati e saggi civili raccontano esistenze in evoluzione, famiglie fragili, storie sentimentali anticonvenzionali e desideri che resistono al tempo. Abbiamo pescato tra le nuove uscite i 20 libri da leggere a giugno 2026. Le storie d’amore di giugno parlano di seconde occasioni, identità nascoste e relazioni che resistono anche nelle condizioni più estreme. Tra conti col passato, manipolazioni psicologiche e misteri domestici, i thriller del mese invece giocano con il tempo, la memoria e le ossessioni contemporanee. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Relazioni imprevedibili, conti con il passato, manipolazioni psicologiche e misteri domestici. Le nuove uscite in libreria. Da leggere, mettere in valigia o regalare

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