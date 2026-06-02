Dal 2018, il costo totale del reddito di cittadinanza supera i 20 miliardi di euro. Nel periodo, sono state denunciate oltre un miliardo di casi di truffa o irregolarità legate alle richieste di sussidio. La misura è stata annunciata come un modo per eliminare la povertà, ma i dati indicano che le irregolarità sono ampie e diffusi. La quota di denaro spesa per il beneficio si aggira intorno a circa 3 miliardi di euro all’anno.

«Oggi aboliamo la povertà». Era la sera del 27 settembre 2018 e l’allora vicepremier Luigi Di Maio, ancora grillino, portava la lieta novella alla folla raccolta sotto il balcone di Palazzo Chigi: Lega e Movimento 5 stelle avevano trovato l’accordo per inserire in legge di bilancio il Reddito di cittadinanza. Sono passati otto anni da quel momento surreale; tre da quando l’assegno di inclusione del centrodestra ha soppiantato quello pentastellato, che oscillava tra 500 e 780 euro al mese – fino a 900 per un nucleo familiare. E il bilancio della bandiera del M5s presenta più luci che ombre. Qualche giorno fa, MF Milano Finanza ne ha proposto una sintesi eloquente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Reddito di cittadinanza, quanto ci è costato «abolire la povertà» (oltre a un miliardo di truffe)

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