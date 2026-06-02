La squadra di calcio ha raddoppiato i tesserati in un anno, passando da un secondo posto a una sfida per la semifinale. Domani sera si disputa la partita decisiva, ma ancora non è stato annunciato il nome dell’allenatore che guiderà la formazione in campo. La società sta definendo le scelte prima dell’incontro cruciale.

Come ha fatto il gruppo a raddoppiare i tesserati in un anno?. Chi guiderà la squadra nella sfida decisiva di domani sera?. Quale strategia userà l'allenatore per bilanciare giovani e veterani?. Perché la società punta già all'iscrizione nel campionato FIGC?.? In Breve Semifinale domani 3 giugno ore 21 al campo Renzo Brizzi di Margine Coperta. Crescita tesserati da 18 a 40 atleti durante la stagione regolare. Allenatore Gianmarco Mariani e capitano Andrea Luddeni guidano il mix generazionale. Obiettivo iscrizione campionato FIGC terza categoria per la stagione 2025. Il Real Serravalle punta alla semifinale dopo un secondo posto nel campionato UISP Promozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Serravalle: dal secondo posto alla sfida per la semifinale

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