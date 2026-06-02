Quel prato dove sono sbocciati girasoli molto molto speciali

Da monzatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monza, un prato di girasoli è stato recentemente coltivato e si è mostrato in tutta la sua bellezza. Nonostante il temporale che ha interessato la giornata del 2 giugno, i fiori hanno continuato a fiorire, creando un tappeto di colori. La fioritura è visibile in un'area dedicata, con i girasoli che si ergono tra le gocce di pioggia. La presenza dei fiori ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati di natura.

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Un tappeto di colori e di emozioni che rallegrano questo 2 giugno sotto l’acquazzone. A Monza è sbocciato un meraviglioso prato di girasoli. Di girasoli molto speciali. Fatti all’uncinetto. Ancora un meraviglioso regalo fatto alla città di Monza quello che si può ammirare a Monza, nel quartiere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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