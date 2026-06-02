Quel prato dove sono sbocciati girasoli molto molto speciali

Notizia in breve

A Monza, un prato di girasoli è stato recentemente coltivato e si è mostrato in tutta la sua bellezza. Nonostante il temporale che ha interessato la giornata del 2 giugno, i fiori hanno continuato a fiorire, creando un tappeto di colori. La fioritura è visibile in un'area dedicata, con i girasoli che si ergono tra le gocce di pioggia. La presenza dei fiori ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati di natura.