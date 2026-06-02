Quei corpi sovrani nel passaggio cruciale del Novecento

Da cms.ilmanifesto.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 20 gennaio 1945 sono state scambiate alcune lettere tra un rappresentante comunista e uno democristiano, paragonabili a email moderne. In queste missive si discutevano questioni politiche di quel periodo, segnando un momento di confronto tra le due figure. I messaggi sono stati pubblicati e rappresentano uno dei pochi scambi ufficiali tra le parti in un passaggio storico importante.

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80. Gli anni della Repubblica Le italiane votarono per la prima volta il 2 e il 3 giugno del 1946 per il referendum e l’Assemblea costituente 80. Gli anni della Repubblica Le italiane votarono per la prima volta il 2 e il 3 giugno del 1946 per il referendum e l’Assemblea costituente C’è un breve scambio di missive tra Togliatti e De Gasperi datate 20 gennaio 1945 – si potrebbe immaginare come un moderno invio di mail – in cui il primo, dopo aver ricevuto una delegazione del Comitato per il voto alle donne, afferma che è sua convinzione che questo diritto «debba essere concesso»; il secondo risponde di averne già parlato con il presidente del Consiglio, al tempo Ivanoe Bonomi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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