Evoluzione del cancro e instabilità del DNA | individuato un passaggio cruciale

Una ricerca pubblicata sul Journal of Translational Medicine, realizzata dai ricercatori dell’Istituto Pascale di Napoli in collaborazione con le università Vanvitelli, Cattolica, Messina e Salerno, ha individuato un passaggio chiave nell’evoluzione del cancro. Lo studio ha analizzato come l’instabilità del DNA possa influenzare la formazione e la progressione dei tumori, evidenziando un meccanismo che potrebbe essere determinante in questa fase dello sviluppo della malattia.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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