Evoluzione del cancro e instabilità del DNA | individuato un passaggio cruciale

Da lifeandnews.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca pubblicata sul Journal of Translational Medicine, realizzata dai ricercatori dell’Istituto Pascale di Napoli in collaborazione con le università Vanvitelli, Cattolica, Messina e Salerno, ha individuato un passaggio chiave nell’evoluzione del cancro. Lo studio ha analizzato come l’instabilità del DNA possa influenzare la formazione e la progressione dei tumori, evidenziando un meccanismo che potrebbe essere determinante in questa fase dello sviluppo della malattia.

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