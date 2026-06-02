Quattro migranti trovati carbonizzati in auto nel Cosentino 2 pakistani portati in caserma

Quattro migranti sono stati trovati morti carbonizzati in un’auto nel Cosentino. Due dei loro connazionali sono stati portati in caserma e sottoposti a interrogatorio. Inoltre, altri due migranti sono stati condotti in Questura a Cosenza per ulteriori accertamenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze della tragedia. Non sono state fornite informazioni su eventuali sospetti o motivazioni.

Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti di origine pachistana. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’ipotesi più accreditata è che i quattro uomini siano stati uccisi. Due connazionali delle vittime sono stati portati in Questura a Cosenza e sottoposti a interrogatorio. Per gli inquirenti i due pachistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei quattro omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel cosentinoSarebbero migranti

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Temi più discussi: Quattro migranti carbonizzati in un'auto in Calabria, sono stati uccisi; Cosenza, trovati 4 corpi carbonizzati in auto: si indaga per omicidio; Quattro migranti trovati carbonizzati in un'auto nel Cosentino: si indaga per omicidio | Due sospettati portati in Questura; Il caso dei quattro migranti pachistani morti carbonizzati in Calabria.

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