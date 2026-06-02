Pulizia del condizionatore come e quando va fatto

Da veronasera.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’arrivo del caldo, è necessario pulire e igienizzare il condizionatore. La manutenzione deve essere eseguita regolarmente per evitare accumuli di polvere, muffe e batteri. Si consiglia di controllare e pulire filtri e scambiatori almeno una volta all’anno o più frequentemente con uso intensivo. La pulizia evita cattivi odori e migliora la qualità dell’aria. Non esistono indicazioni precise su tempi e metodi, ma la manutenzione periodica è fondamentale per un funzionamento igienico.

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È arrivato il caldo e con l’uso quotidiano del condizionatore diventa fondamentale pulirlo e igienizzarlo periodicamente, per respirare aria fresca, sana e senza germi.Anche se esistono metodi alternativi per rinfrescare gli ambienti – come tenere le tapparelle abbassate o usare tende oscuranti –. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Pulizia condizionatore canalizzato

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