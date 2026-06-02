Prove generali d’estate Le nuvole non frenano la voglia di vacanza | Numeri da alta stagione

Durante il ponte del 2 giugno, le presenze turistiche in Liguria, in particolare nello Spezzino, sono state pari a quelle di alta stagione. Le nuvole non hanno ostacolato le partenze e le visite, confermando un trend di afflusso elevato. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti, con molte strutture alberghiere e spiagge che hanno registrato il tutto esaurito. L’affluenza si mantiene alta anche in assenza di condizioni meteo ideali.

Il Ponte del 2 giugno ha fatto il pieno di presenze in Liguria, e più nello specifico sul territorio spezzino. Con alberghi e strutture ricettive che hanno registrato un’ottima affluenza, confermando l’attrattività del Golfo dei Poeti in vista della stagione estiva. Nonostante il tempo ballerino, caratterizzato in un primo momento da giornate estremamente soleggiate e temperature elevate per la media stagionale, fino a ieri quando le prime nuvole e piogge diffuse hanno attraversato anche le nostre località. I flussi turistici attesi hanno comunque tenuto, tant’è che spiagge, ristoranti e alberghi hanno fatto il tutto esaurito di cittadini e turisti che non hanno rinunciato a neanche un minuto di relax e divertimento, nonostante l’indecisione del meteo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alle prime schiarite nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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